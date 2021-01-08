Ассоциация финансистов просит казахстанцев не разглашать свои персональные данные

Нельзя разглашать посторонним лицам свои персональные данные (номер удостоверения личности, ИИН), реквизиты банковских карт, квитанции о переводах, коды и кодовые слова.

Ассоциация финансистов Казахстана и банки второго уровня призывают граждан быть бдительными, когда дело касается их персональных данных и не оставлять на неизвестных интернет-ресурсах свои ИИН, номера платежных карт или мобильных телефонов.

В 2020 году, с распространением пандемии COVID-19, большинство граждан Казахстана были вынуждены перейти на дистанционное обслуживание в банках. Многим клиентам понравились удобство, скорость и безопасность для здоровья, которые обеспечил дистанционный банковский сервис.

Однако вместе с комфортом технологический прогресс принес и проблемы: оказалось, далеко не все казахстанцы знают, как важно хранить персональные данные в тайне. Этим незнанием легко пользуются кибермошенники: за последний год число краж личной информации клиентов заметно возросло. Преступники используют самые изощренные способы, чтобы завладеть персональными данными граждан и получить доступ к их банковским картам, счетам и депозитам.

Например, вам может позвонить неизвестный человек, представиться "представителем банка", а затем сообщить о "подозрительных операциях" по вашей карте или счёту. Этот "сотрудник банка" может попросить вас сообщить номер карты и ее реквизиты — срок действия, пин-код или CVV-код на ее обороте. Делать это ни в коем случае нельзя: полученную информацию злоумышленник использует, чтобы похитить ваши деньги. Преступники умело используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть вашими деньгами, персональными данными или доступом к вашим аккаунтам в социальных сетях или интернет-банкинге.

Ассоциация финансистов Казахстана и банки второго уровня призывают граждан быть особенно бдительными, когда дело касается их персональных данных и не оставлять на неизвестных интернет-ресурсах свои ИИН, номера платежных карт или мобильных телефонов. Нельзя разглашать посторонним лицам свои персональные данные (номер удостоверения личности, ИИН), реквизиты банковских карт, квитанции о переводах, коды и кодовые слова. Также следует воздержаться от совершения переводов по сомнительным сделкам, не участвовать в финансовых схемах, регулярно менять пароли в интернет-банкинге, придерживаться правил безопасности в платежных системах.

Помните: краденные личные данные предоставляют злоумышленникам почти неограниченные возможности, и утечка информации в виртуальном мире приводит к реальным финансовым потерям.

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