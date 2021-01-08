У более 200 членов участковых избирательных комиссий выявили коронавирус

Также приостановили полномочия 1 490 членов участковых избирательных комиссий из-за конфликта интересов.

На заседании Центральной избирательной комиссии РК рассказали о том, как члены участковых избирательных комиссий проходят ПЦР-тестирование на коронавирус и каковы результаты на данный момент, передает корреспондент zakon.kz.

По словам члена Центральной избирательной комиссии Константина Петрова, всего в эту кампанию задействованы 10 060 избирательных участков, в их составе 70 856 членов участковых избирательных комиссий.

Следует обратить внимание, что в соответствии с требованиями п.12 статьи 20 Конституционного закона "О выборах в РК" после того, как проведена регистрация кандидатов партийных списков, проведена ревизия недопустимости присутствия ряда членов участковых избирательных комиссий в связи с конфликтом интересов, в связи с тем, что близкие родственники или непосредственные руководители оказались в партийных списках. Временно приостановлены полномочия 1 490 членов участковых комиссий в связи с недопущением конфликта интересов, - указал он.

Также член Центризбиркома проинформировал, сколько членов избирательных комиссий выбыли из строя из-за того, что заразились коронавирусной инфекцией. Выбывших заменят на резервных сотрудников.

В настоящее время в регионах в части регионах проводится ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию. По оперативным данным 21,5 тысяч членов участковых избирательных комиссий прошли тестирование, из них выявлено 232 положительных результата по стране. В настоящее время в связи с Конституционным законом п.8 статьи 19 вышестоящие комиссии вправе назначить вместо выбывших членов комиссий временных, новых, до избрания на сессиях маслихатов, сессии уже пройдут после окончания избирательной компании, - уточнил Петров

Он обратил внимание, что актуальный состав каждой избирательной комиссии с последними изменениями должен располагаться во всех участковых и территориальных избирательных комиссиях на информационных стендах.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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