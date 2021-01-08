В ЗКО вернут часть учеников в школы и откроют кинотеатры

Постановление вводится в действие с 11 января 2021 года.

В постановление о карантине Западно-Казахстанской области внесены изменения, сообщает zakon.kz.

Так, разрешается работа кинотеатров, но при условии заполняемости не более 20%.

Также с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек.

Разрешается обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей.

Разрешается комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима.

Кроме того, главные государственные санитарные врачи города Уральск и районов ЗКО, осуществляющих деятельность в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения вправе принимать решения об ужесточении карантинных мер в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации на соответствующей территории.

Постановление вводится в действие с 11 января 2021 года.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!