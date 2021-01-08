Новшество от Минздрава РК: использование кабины для тайного голосования без передней шторки

Предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки.

10 января пройдут выборы депутатов в Мажилис Парламента РК и маслихаты городов. В связи с пандемией коронавируса, а также учитывая, что Алматы продолжает находиться в "желтой" зоне, в мегаполисе приняты все меры для недопущения заражения, передает zakon.kz.

Пресс-служба акимата Алматы сообщает, что на всех участках отработан алгоритм по недопущению распространения коронавируса во время выборов.

Основные санитарно-эпидемиологические требования по избирательным участкам:

1) помещение для голосования достаточно просторное для соблюдения социальной дистанции;

2) при входе в здание и в помещении избирательного участка размещается информация по профилактике КВИ;

3) на территории избирательного участка и в помещении для голосования размещение указателей направления потока избирателей, обозначение дистанции в 1,5 - 2 метра;

4) установка в помещении для голосования санитайзеров с антисептическим средством для дезинфекции рук;

5) проведение обработки кабин для голосования по мере необходимости;

6) проведение регулярной влажной уборки помещения с использованием дезинфицирующих средств. Особое внимание при этом необходимо уделить дезинфекции дверных ручек, поручней, перил, кабин для голосования, контактных поверхностей столов и стульев, оргтехники, стационарных и переносных урн для голосования;

7) установка на входе и выходе из помещения для голосования контейнеров для сбора использованных средств индивидуальной защиты и их дальнейшей утилизации.

По словам эпидемиологов, важным моментом в вопросе профилактики является проветривание помещения перед началом голосования и в течение дня. Также согласно постановлению главного санитарного врача, предусмотрено использование кабины для тайного голосования без передней шторки. Это требование не противоречит законодательству и действовало во время выборов депутатов Сената Парламента в августе 2020 года. Мера способствует естественной циркуляции воздуха и обеспечивает дополнительное проветривание для недопущения распространения инфекции.

Обеспечение безопасности здоровья и жизни участников выборного процесса является одним из самых важных аспектов. Призываем избирателей и всех лиц, которые находятся на территориальных избирательных участках города Алматы с пониманием отнестись к ограничительным мерам и соблюдать санитарные нормы для себя и своих близких. Также обращаемся к представителям политических партий: строго и неукоснительно соблюдать все требования и назначить ответственных лиц за их соблюдение, - сказала заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы Асель Калыкова.

Как сообщает территориальная избирательная комиссия, все члены комиссий обеспечены масками, защитными экранами, перчатками, санитайзерами, защитными халатами для организации голосования граждан вне помещения для голосования.

Для недопущения распространения коронавируса все члены избирательных комиссий, доверенные лица, наблюдатели проходят ПЦР-тестирование.

Отмечается, что участились случаи предоставления результатов тестов, которые были проведены в лабораториях, не имеющих соответствующего разрешения. В этой связи Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы напоминает, что в городе функционируют 20 лабораторий, имеющих разрешение на проведение ПЦР-исследований на COVID-19, общей мощностью 14 350 исследований в сутки (стоимость ПЦР-теста в 9 лабораториях составляет в пределах 8 тыс. тенге, в 6 лабораториях – 9 тыс. тенге, и т. д.).

Список опубликован здесь.

Вместе с тем на территории города функционируют две лаборатории ТОО Grin Lab и ТОО "МК Сункар", которые проводят тестирование населения на COVID-19 без соответствующего разрешения, результаты которых считаются нелегитимными.

Следует отметить, что каждая лаборатория через интеграцию передает статус по всем лицам, прошедшим тестирование в информационную систему, если тест положительный, он фиксируется в отдельной базе данных. Доступ к проверке по ИИН в указанной системе имеет государственный орган санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы, которые могут проверить достоверность предоставленных результатов ПЦР-тестов.

Алгоритм голосования лиц с симптомами КВИ и ОРВИ

На 507 участках для голосования в общей сложности будут задействованы 2 535 медработников: 1 014 врачей, 1 521 медсестра. Кроме того, рядом с определенными избирательными участками будут дежурить бригады скорой медицинской помощи. Также дополнительные экипажи в случае необходимости будут приезжать по поступившим вызовам.

В день голосования на каждом избирательном участке будут дежурить медицинские работники, в частности:

- на входе будут стоять медицинские сестры с тепловизорами для определения температуры тела избирателей;

- на каждом избирательном участке будут находиться медицинские работники для оказания медицинской помощи в случае необходимости;

- все медицинские работники будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В случае если у избирателя определяется повышенная температура тела, он может проголосовать в отдельном закрытом помещении, предусмотренном для подобных случаев на избирательном участке в порядке, установленном пунктом 6 статьи 41 Конституционного закона Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан".

Избиратели, у которых могут быть диагностированы симптомы ОРВИ или коронавирусной инфекции, на машине скорой помощи будут доставлены в изоляторы стационаров для дальнейшей диагностики, - сообщила заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алматы Жанар Мадеева.

При этом они смогут реализовать свое избирательное право в данных медицинских учреждениях на специально оборудованных, закрытых участках. На закрытых участках при стационарах также смогут проголосовать сотрудники и пациенты стационарных медицинских организаций, в том числе COVID-направленности.

Лица с положительным результатом лабораторного обследования и лица, не имеющие ПЦР-исследования на руках, на избирательный участок не допускаются. По закону если избиратели по состоянию здоровья, по причине ухода за больным членом семьи, а также находящиеся в отдаленных и труднодоступных районах, не могут прибыть для голосования, они должны обратиться с письменной просьбой в участковую избирательную комиссию не позднее 12 часов в день голосования.

В городе Алматы 581 избирательный участок, в том числе 74 - в местах временного пребывания граждан. Помещения для голосования всех избирательных участков соответствуют требованиям Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" и Инструкции Центризбиркома по оснащению.

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