Овца насмерть замерзла в Алматинской области

Ночью столбики термометра показывали 30-32, а в некоторых районах до 35 градусов ниже нуля.

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором запечатлена замерзшая насмерть овца, сообщает zakon.kz.

По словам автора видео, замершую насмерть овцу он заснял 6 января в Жансугурово.

В подтверждение своих слов, автор видео пинает животное, и оно падает на снег, словно статуя.

Это вызвало шквал возмущения в адрес снимавшего. Пользователи посчитали, что он глумится над погибшим животным.

Согласно данным Казгидрометцентра, 5 и 6 января температура воздуха в Алматинской области действительно была очень низкой. Ночью столбики термометра показывали 30-32, а в некоторых районах до 35 градусов ниже нуля.

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