Над Антарктидой закрылась огромная озоновая дыра

В ВМО считают, что озоновый слой планеты находится на стадии восстановления..

Озоновая дыра над Антарктидой, наконец, закрылась, сообщает zakon.kz.

Это произошло за считанные дни до наступления Нового года, передает ТАСС.

Эта озоновая дыра была одной из самых больших и глубоких, а также закрылась позже, чем обычно. С середины августа 2020 года она быстро росла и в сентябре достигла пиковых размеров в 24,8 миллиона квадратных километров. Размеры и глубина озоновой дыры объясняются "сильным, стабильным и холодным полярным вихрем и очень низкими температурами в стратосфере, - говорит официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.

В апреле 2020 года другая огромная озоновая дыра над Арктикой, которая образовалась в марте, затянулась самостоятельно. Дыра площадью почти миллион квадратных километров от Гудзонова залива в Канаде до арктических островов в России возникла из-за сильного полярного вихря, а не по вине человека.

В ВМО считают, что озоновый слой планеты находится на стадии восстановления. Метеорологи прогнозируют, что количество озона над Антарктидой вернется к значениям 1980 г. через 40 лет, к 2060-му. К тому времени в атмосфере распадутся химические вещества, разрушительно действующие на озон.

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