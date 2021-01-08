Назарбаев рассказал о смерти внука Айсултана

Айсултан Назарбаев скончался в августе 2020 года в Лондоне.

Нурсултан Назарбаев в интервью в рамках документального фильма "Штрихи к портрету" рассказал о своей семье, сообщает zakon.kz.

С будущей женой мы познакомились на Карагандинском металлургическом комбинате. Там же родилась Дарига, там родилась Динара. Алия родилась в Алма-Ате уже, - вспоминает Первый Президент.

От троих дочерей я имею прекрасных внуков. К сожалению, в этом году (в 2020-м) одного внука потеряли мы, который был очень похож на меня. Очень сильно сожалею об этом внуке, который так рано ушел. Можно было бы его никуда не отправлять, но удержать его невозможно было. Он уже был раб этого дела, не мог остановиться. Лечили мы его в Москве, лечили мы его в Лондоне. Вроде, выходил и снова возвращался "к этому", - добавил Елбасы.

Айсултан Назарбаев скончался в августе 2020 года в Лондоне.

Айсултан Назарбаев - внук Нурсултана Назарбаева, экс-президента Казахстана, Елбасы.

Родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Казахстана Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата. Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

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