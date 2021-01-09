Вся дорога была в крови – в Атырау собаку привязали к машине

После этого волонтеры, не надеясь найти собаку живой, все же отправились к дому живодера.

Факт живодерства в Атырау попал на видео. В соцсетях появилось кадры, на которых привязанную к машине собаку тащат по дороге, сообщает zakon.kz.

7 января по улице Азаттык, двигалась Lada Priora черного цвета с российскими номерами. К ней была привязана собака, ее волокли. Наша подписчица догнала машину, там же остановилась другая. Водитель Lada вышел, взял собаку, закинули в багажник и уехал. Вся дорога была в крови, – говорится в Instagram-паблике ОФ "Доброе Сердце".

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту установлен и задержан водитель автомашины.

Задержанным оказался житель города Атырау. Ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", - рассказали в полиции.

После этого волонтеры, по их словам, не надеясь найти собаку живой, все же отправились к дому задержанного.

Живого пса нашли во дворе, напуганный, он забился в угол за туалетом. По словам волонтеров, у него страшные раны до костей.

Собаку повезли к ветеринару.

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