Ким Чен Ын: КНДР продолжит совершенствовать ядерные вооружения

КНДР завершила разработку новой ядерной подлодки.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит совершенствовать ядерные вооружения с целью вынужденного сдерживания враждебных сил, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Завершена разработка новой ядерной подводной лодки, которая является примером модернизации и открывает для военно-морских сил уверенную перспективу заметного повышения уровня нынешних возможностей военных действий под водой, - говорится в докладе, зачитанном Ким Чен Ыном.

На съезде партии была поставлена задача сделать все, чтобы в ближайшее время страна уже могла обладать как этой субмариной, так и другими видами разрабатывающихся новых вооружений.

Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит разработку ядерного оружия и совершенствование технологи нанесения превентивных и ответных ударов.

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