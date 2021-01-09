О ситуации с коронавирусом в Казахстане рассказал Минздрав

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 843 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 843 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 70город Алматы - 135город Шымкент - 15Акмолинская область - 58Актюбинская область - 3Алматинская область - 55Атырауская область - 92Восточно-Казахстанская область - 47Жамбылская область - 18Западно-Казахстанская область - 49Карагандинская область - 38Костанайская область - 64Кызылординская область - 6Мангистауская область - 11Павлодарская область - 114Северо-Казахстанская область - 55Туркестанская область - 13

Всего в стране выявлены 161 493 заболевших.

В Казахстане 751 человек выздоровел от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 55,в городе Алматы - 67,в Акмолинской области - 62,в Актюбинской области - 10,в Алматинской области - 22,в Атырауской области - 134,в ВКО - 100,в ЗКО - 28,в Карагандинской области - 33,в Костанайской области - 20,в Мангистауской области - 33,в Павлодарской области - 143,в СКО - 36,в Туркестанской области - 8.

Всего в стране выздоровели – 148 263 человека от COVID-19.

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