Ким Чен Ын назвал главного врага Северной Кореи

Лидер КНДР назвал США главным врагом Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал США главным врагом страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Северной Кореи, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Наша внешнеполитическая деятельность в будущем должна быть сосредоточена на подавлении и подчинении США, основного препятствия и самого большого врага на пути нашего революционного развития, — указал он.

По словам северокорейского лидера, политика США в отношении КНДР не изменится в независимости от того, кто будет занимать посты в администрации Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что только отказ от «враждебной политики» может поспособствовать улучшению отношений межу двумя странами.

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