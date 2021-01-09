Слетает облицовочный материал: новостройка в Усть-Каменогорске не выдержала морозов

Внешние повреждения привели к разрушению несущих стен здания.

Одна из новостроек Усть-Каменогорска не выдержала заморозков до -45. С высотки сыпется облицовочный материал и утеплители наружных конструкций, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

По словам возмущенных новоселов, внешние повреждения привели к разрушению несущих стен здания. После первой сильной метели стены здания выглядят как после артиллерийской атаки. В металлосайдинге пробоины. Жильцы рассказали, что по квартирам гуляет ветер.

Вот наш сосед с седьмого этажа из-за холода уже съезжает на съемную квартиру. У него ребенок заболел, попал в больницу. Дом весь проблемный. Мы обращались в горакимат, гормаслихат. Никто нам так и не помогает. Просто обещают, — рассказал житель новостройки Бакытбек Амренов.

Такие условия не все выдерживают: из 162 квартир 30 пустуют. Берику Толембеку за жилплощадь с трещинами еще 15 лет выплачивать ипотеку. Дефекты в этих комнатах заметят даже не специалисты.

Взял эту квартиру за 10,5 млн тенге. В месяц плачу по 70 тыс тенге в банк. 20% уже вложили, но за что? Все разваливается. Даже воды у меня как таковой нет. Я хотел отказаться от квартиры, но деньги банк уже не возвращает, — посетовал Берик Толембек.

К устранению дефектов застройщика уже не привлечь — фирма лишилась лицензии и уже официально объявлена банкротом. Отвечает за дом теперь Казахстанская ипотечная компания.

Люди жалуются на дефектные швы, что не утеплены, лифты не работают, но работа идет. Согласовали все объемы по устранению этого случая, в КИК направили, сейчас должно решиться финансирование, — сказал представитель казахстанской ипотечной компании в Усть-Каменогорске Ренат Нысанов.

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