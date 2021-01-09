Трилогия Головкина с "Канело" вошла в ТОП самых ожидаемых поединков

В своем рейтинге авторы отвели поединку GGG почетное третье место рейтинга.

Спортивное издание Bleacherreport.com включило трилогии казахстанского чемпиона Геннадия Головкина и Сауля "Канело" Альвареса в ТОП-3 самых ожидаемых поединков 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В своем рейтинге авторы отвели поединку GGG почетное третье место рейтинга, выше расположились только Энтони Джошуа — Тайсон Фьюри и Теренс Кроуфорд — Эррол Спенс-младший.

Как отмечает издание, Мухаммед Али и Джо Фрейзер бьют друг друга по всему миру от Нью-Йорка до Манилы. Артуро Гатти и Микки Уорд подружились в 30 самых жестоких раундах за долгую историю этого вида спорта.

И хотя первые два действия Канело Альвареса и Геннадия Головкина еще не достигли такого уровня жестокости, спорная парочка сумела провести 24 раунда агрессии, приправленных техникой, - отметили авторы.

Их первый бой в 2017 году закончился в спорной ничьей, что позволило Головкину сохранить его пояса, прежде чем матч-реванш прервал 12-летнюю беспроигрышную серию казахстанца. Альварес победил решением большинства, и взлетел до самых верхних пределов стратосферы в pound-for-pound.

Четыре последующих победы принесли мексиканцу пояса еще в двух весовых категориях, в то время как Головкин остался в среднем весе и одержал три победы над более скромными соперниками, продолжая тосковать по еще одному шансу.

В декабре соперники провели свои бои с интервалом в 24 часа: Головкин за семь раундов нокаутировал Камила Шеремету быстрее, чем Альварес одолел ранее непобедимого 168-фунтового Каллума Смита за 12 раундов.

После этого промоутер Эдди Хирн ударил в барабаны и заявил воссоединении соперников в ринге в 2021 году: "Когда он встретится с лучшими в следующем году, вы увидите еще лучший бой“, — сказал он после победы Головкина.

Геннадий — босс. Он заслужил право драться с тем, с кем хочет драться. Мы хотим видеть его в самых грандиозных боях. Поверьте мне, ребята, в следующий раз мы проведем лучший бой, — пишет ресурс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!