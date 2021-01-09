В Кыргызстане перед выборами президента и референдумом настал день тишины

В случае нарушения дня тишины со стороны участников избирательного процесса ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.

В Кыргызстане сегодня в преддверии досрочных выборов президента и референдума настал день тишины, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кabar.kg.

Таким образом, предвыборная агитация кандидатов и групп завершилась. Они не имеют права проводить агитационную кампанию. В день тишины избиратели могут еще раз проанализировать программу кандидатов и определиться с выбором.

Также средства массовой информации и интернет-издания, аккредитованные ЦИК для участия в агитации, не имеют права на ее проведение.

В случае нарушения дня тишины со стороны участников избирательного процесса ЦИК вправе применить меры по отношению к нарушителю.

Досрочные выборы президента КР и референдум по форме правления страны пройдут 10 января 2021 года.

По данным ЦИК на выборах президента КР и референдуме смогут проголосовать 3 млн 563 тыс. 574 избирателя.

За кресло президента будут бороться 17 кандидатов. Ранее их было 18, однако один из претендентов Рашид Тагаев обратился в ЦИК об отзыве документов на участие в выборах. Его имя в бюллетени будет вычеркнуто.

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