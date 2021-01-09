Землетрясение магнитудой 4.3 зарегистрировано близ Алматы

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Эпицентр землетрясения расположен в 65 км на север от Алматы.
Утром 9 января в 65 км на север от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.
9 января 2021г. в 9:18 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 65 км на север от г. Алматы на территории Казахстана, - говорится в сообщении сети сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 8.9.Магнитуда MPV 4.3.Координаты эпицентра 43.79° с.ш. 76.79° в.д.Глубина 5 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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