Россияне назвали публичных людей, которым доверяют

В него вошли два актера и один режиссер.

В России провели независимое исследование, попытавшись выяснить, кому из местных знаменитостей больше всего доверяют жители соседней страны, передает zakon.kz.

В опросе, проведенном в конце декабря 2020 года, поучаствовали 2400 респондентов старше 14 лет в городах, население которых превышает 100 тыс. человек. Участникам опроса нужно было назвать 7 знаменитых людей, где первым будет тот, кому они доверяют больше всего.

Выяснилось, что больше всего опрошенные доверяют актеру Константину Хабенскому, а на втором месте оказался актер Дмитрий Нагиев. Третье место занял режиссер Никита Михалков. В Топ-10 вошли также артист балета Николай Цискаридзе, актеры Сергей Безруков, Чулпан Хаматова, Мария Кожевникова, Александр Петров, худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, а также актер Иван Охлобыстин.

Попавшие в рейтинг знаменитости отреагировали на это событие весьма положительно. Например, Дмитрий Нагиев одарил комплиментами соотечественников.

Родные мои, спасибо большое за доверие. Ну ладно Костя, а я-то при чём? Не знаю чего вы от меня ждёте, но боюсь у меня этого нет. Не буду скрывать, очень приятно. Я рад, что нас так много, - написал актер в Instagram.

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