Зачем водителю нужна ручка на потолке в салоне авто

Их ставят не на всех моделях.

Ручки, прикрепленные к потолочной панели над проемами дверей в автомобиле, нужны не только пассажирам, но водителю. Это выяснили журналисты "Российской газеты", передает zakon.kz.

Передвигающиеся на авто в качестве пассажиров используют эти ручки как при высадке и посадке, так и во время "болтанки" где-нибудь на бездорожье или во время резких виражей, при быстром торможении. В экстренной же ситуации перед неизбежным ДТП ручка на потолке способна минимизировать травмы. Правда, удерживаясь за такую ручку в экстренных ситуациях пассажир может спровоцировать вывих ключицы.

Водитель нуждается в таких поручнях в значительно меньшей степени, чем пассажиры по той простой причине, что в его распоряжении имеется руль, который он в ряде случаев использует в том числе и как опору при высадке и посадке. И все же потолочные поручни могут в ряде случаев помочь и водителю. В частности, такая опора незаменима для водителей с ограниченными возможностями, шоферов с избыточным весом и пожилых людей, - пишет издание.

Часто поручни используют также для более легкой механической настройки кресла по высоте или для посадки в салоны внедорожников, фургонов и грузовиков. В то же время, издание отмечает, что потолочные ручки устанавливают на заводе не во всех моделях и модификациях. Чаще всего отсутствие потолочных поручней связано с конструктивными особенностями и типом кузова. К примеру, в премиальном BMW X6 и некоторых его купеобразных "одноклассниках" потолочные поручни не устанавливают банально из экономии места. Еще одной причиной может быть сдвижная панорамная крыша. Она также съедает часть полезного пространства, и для поручней не остается места. А в некоторых комплектациях элемент не устанавливают для удешевления автомобиля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!