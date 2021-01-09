Гонка Формулы-1 пройдет в новом для этих соревнований городе

Гонку примет Саудовская Аравия.

Министерство спорта Саудовской Аравии и Саудовская автомобильная и мотоциклетная федерация (SAMF) объявили, что Джидда, второй по величине город страны, примет гонку Формулы-1 в ноябре 2021 года, передает zakon.kz.

На первом Гран-при Саудовской Аравии лучшие гонщики и конструкторы мира сойдутся в зрелищной ночной уличной гонке. Совершенно новая гонка пройдет в Джидде и, как ожидается, также предложит множество развлечений. Остальная часть расписания Формулы-1 на 2021 год будет объявлена ​​позже.

Саудовская Аравия уже была включена в первый проект календаря Формулы-1 на 2021 год, который был показан всем командам в понедельник, 26 октября. Согласно отчетам, проект календаря включает 23 гонки, а начало сезона в Австралии запланировано на 21 марта.

Чейз Кэри, председатель и главный исполнительный директор Формулы-1, официально приветствовал Саудовскую Аравию в Формуле-1.

Саудовская Аравия - это страна, которая быстро становится центром спорта и развлечений, где в последние годы прошло много крупных мероприятий, и мы очень рады, что Формула 1 будет участвовать в гонках там со следующего сезона. Этот регион очень важен для нас, и, учитывая, что 70% населения Саудовской Аравии моложе 30 лет, мы очень рады возможности привлечь новых поклонников и привлечь наших существующих фанатов по всему миру к захватывающим гонкам из невероятного исторического места. В ближайшие недели мы опубликуем полный предварительный календарь на 2021 год, который будет представлен на утверждение Всемирному совету по автоспорту, - сказал представитель Формулы-1.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!