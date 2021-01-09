UFC допустит зрителей на турнир с участием казахстанцев

Есть специальные требования.

Турниры UFC на "Бойцовском острове" в Абу-Даби с января 2021 года смогут посещать болельщики. Таким образом, казахстанские бойцы Жалгас Жумагулов и Сергей Морозов проведут свои поединки при заполненных трибунах, передает zakon.kz.

По данным организаторов, самый дешевый билет стоит 535 дирхамов (около 60 тыс. тенге), самый дорогой – 4495 дирхамов (около 540 тыс. тенге). Чтобы попасть на турнир, покупки билета недостаточно. Каждому болельщику нужно сделать ПЦР-тест за 48 часов до посещения арены, и взять с собой справку об отрицательном результате.

Турниры на "Бойцовском острове" пройдут 16, 20 и 23 января. Помимо наших соотечественников, в них примут участие звезды UFC, в частности, ирландец Конор Макгрегор, американец Дастин Порье, двоюродный брат россиянина Хабиба Нурмагомедова.

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