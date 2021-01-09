Большую часть вакцины от COVID-19 закупили развитые страны - ВОЗ

Глава ВОЗ предупредил, что вирус будет "процветать", если не распределить спасительные дозы на равной основе.

Глава Всемирной организации здравоохранения заявил, что менее развитые страны в настоящее время не получают вакцину от коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Хабар 24.

Со слов Тедроса Адханома Гебрейесуса, применение новых препаратов началось в 42 государствах: 36 из них имеют высокие доходы на душу населения, а шесть – средние. Остальным странам приходится только ждать своей очереди.

В организации считают, что равный доступ к вакцинам позволит ограничить способность инфекции к мутации. Гебрейесус предупредил, что вирус будет "процветать", если не распределить спасительные дозы на равной основе.

Я призываю страны, которые заказали больше вакцин, чем им нужно, и контролируют глобальный рынок, немедленно пожертвовать и передать их для поставок в менее развитые страны. Сейчас мы видим, что государства с высокими и средними доходами заключают дополнительные двусторонние сделки. Это потенциально повышает цену для всех и означает, что люди из группы высокого риска в беднейших и наиболее обездоленных странах не получат вакцину от COVID-19, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

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