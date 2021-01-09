Бесплатную вакцину от COVID-19 получат жители Китая

После поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной.

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными, сообщил на брифинге в субботу замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

В период этапа вакцинации от коронавирусной инфекции для ключевых групп населения (групп риска – ред.), запущенного 15 декабря 2020 года, правительства на всех уровнях гарантируют организацию и распределение расходов для продвижения вакцинации от COVID-19, физические лица за вакцину и вакцинацию никаких расходов не несут, - заявил Цзэн Исинь.

Он также сообщил, что в ходе проведения вакцинации были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину, после чего было обнародовано распоряжение, согласно которому данную ситуацию необходимо было оперативно исправить.

В свою очередь замглавы государственного управления по медицинскому страхованию Ли Тао заявила, что после поступления вакцин на рынок жители страны на добровольной основе смогут бесплатно привиться вакциной от COVID-19, при этом все расходы на вакцинацию и на вакцины, предоставляемые соответствующими предприятиями по оговоренной цене, будут нести фонд медицинского страхования и целевые финансовые фонды.

Поскольку для установления иммунного барьера требуется вакцинация значительной части населения, необходимо принять специальные меры для решения вопроса расходов на вакцинацию… В долгосрочном плане реализация бесплатной вакцинации для всего населения поможет быстро создать иммунный барьер и тем самым обеспечить сохранение нормального порядка производства и жизни, а также здоровое развитие экономики и общества, - подчеркнула она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!