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Ветеринары показали раны пса, которого протащили за машиной

Фото: Instagram 9 января 2021, 18:42

Должна состояться экспертиза по увечьям, который нанес его хозяин.

ОФ "Доброе Сердце" опубликовал в Instagram фото и видео ран пса, которого протащили за машиной - питомца привязали к бамперу, передает zakon.kz.

Ранее стало известно, что волонтеры обнаружили раненую собаку во дворе хозяина. Он забился в угол за туалетом. Они отвезли животное в клинику, где ветеринары обработали раны и приступили к лечению.

На кадрах видно, как из ран собаки вытаскивали щебень. Четвероногий съел жидкий корм и выпил воды.

Должна состояться экспертиза по увечьям, который нанес его хозяин.

К слову, вчера стало известно, что полицейские задержали водителя. Им оказался житель города Атырау. Ведется досудебное расследование по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными".

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