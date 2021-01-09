Чабана-тиктокера хотят оштрафовать из-за встречи с фанатами

Он проводил встречу с фанатами и подписчиками.

Юного чабана-тиктокера Абдыкадыра Наурызбека могут оштрафовать за нарушение карантинного режима, передает zakon.kz.

По информации ДП Алматинской области, 9 января в Талдыкоргане у одного из кафе собралась группа подростков. Выяснилось, что тиктокер проводил встречу с фанатами и подписчиками, всего около 200 человек.

Видеозапись задержания тиктокера опубликовали в Instagram. На другой странице блогер показал, как входит в кафе с черного входа.

Сообщается, что в отношении Наурызбека собран материал и для принятия мер будет передан сотрудникам ювенальной полиции ДП Жамбылской области.

Вместе с тем, сообщаем, что в отношении владельцев заведения также был составлен административный протокол по ст.425 КоАП РК, то есть нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, - сообщили в полиции.

Ранее Абдыкадыр Наурызбек дал интервью журналистам в Нур-Султане. Он рассказал, о чем чаще всего спрашивают подписчики, почему он стал популярным и что собирается делать в будущем

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