Крупный пожар произошел в Семее. Горели гаражи

Жертв и пострадавших нет.

Крупный пожар общей площадью 200 квадратных метров произошел на улице Гагарина, передает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

Огнем охватило два гаража на территории частного дома, - сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. - Пламя перекинулось на одноэтажный дом, в котором никто не проживал.

В тушении пожара задействовали семь автомобилей и 35 сотрудников ПЧ.

Огнем уничтожен Renault, второй автомобиль - Toyota - пожарным удалось спасти, - добавили в ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

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