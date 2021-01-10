В США арестовали "викинга", который штурмовал Капитолий

Джейк Анджели работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.

Федеральная прокуратура США арестовала трех участников штурма здания Капитолия в Вашингтоне, в том числе Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, участвовавшего в протестах в костюме викинга, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным прокуратуры, так называемый 32-летний "шаман QAnon" из Аризоны был арестован в субботу, 9 января. Он обвиняется в умышленном проникновении или пребывании в здание с ограниченным доступом без законных полномочий, а также в насильственном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Джейк Анджели работал певцом и актером, а также увлекался различными конспирологическими теориями.

Кроме "шамана" власти по аналогичному обвинению арестовали 35-летнего депутата от Западной Вирджинии Деррика Эванса и так называемого 36-летнего "Лектерна Гая" Адама Джонсона из Флориды, который был запечатлен гуляющим по Капитолию с кафедрой спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси в руках.

Ранее пользователи Twitter превратили в мем пришедшего на штурм Капитолия в костюме викинга Джейка Анджели. В соцсети сравнили его с Чубаккой - персонажем киносаги "Звездные войны", с варваром, грабящим Рим, а также с персонажем игры Assassin's Creed Valhalla, а также обсудили его одежду.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента США Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией. Погибли пять человек, десятки задержаны.

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