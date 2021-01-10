Илон Маск распродаст имущество ради колонизации Марса

Он считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.

Илон Маск в интервью Business Insider заявил о намерении распродать имущество для демонстрации серьезности своих намерений по строительству автономного города на Марсе, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

У меня не останется практически ничего ценного с финансовой точки зрения, не считая акций компаний, - цитирует его издание.

Он также отметил, что собирается в прямом смысле остаться бездомным. Сообщается, что в прошлом году Маск уже продал несколько дорогостоящих объектов недвижимости.

Я считаю, что человечеству важно стать космической цивилизацией и межпланетным видом. И для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов, - приводит его слова Business Insider.

По мнению Маска, продажа имущества станет доказательством того, что его намерения относительно Марса серьезны. В декабре минувшего года он отмечал, что считает реальной отправку человека на эту планету в ближайшие шесть лет.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что Илон Маск обошел Джеффа Безоса в рейтинге богатейших людей мира. Его состояние оценивается в 188,5 миллиарда долларов, за последний год оно выросло на 150 миллиардов.

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