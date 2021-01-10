Сегодня в Кыргызстане пройдут выборы президента

Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум - при активности граждан свыше 30%, сообщили в ЦИК республики.

Досрочные выборы президента и референдум по вопросу о форме правления состоятся 10 января в Кыргызстане, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

Досрочные выборы будут признаны состоявшимися при любой явке, а референдум — при активности граждан свыше 30%, — заявила член ЦИК Гульнар Джурабаева.

По ее словам, победу в первом туре может одержать кандидат, за которого проголосуют более половины пришедших на участки избирателей. Второй тур будет назначен в случае, если ни один из претендентов не наберет больше 50% голосов.

На подведение итогов выборов отводится 20 дней, но в случае с досрочными срок сокращается на четверть, то есть у Центризбиркома на это будет 15 дней. Итоги референдума необходимо подвести в течение 35 дней, — пояснила член ЦИК.

Что касается плебисцита, то в бюллетени внесены три пункта: "за президентскую» форму правления, "за парламентскую" и «против всех". В настоящее время в Кыргызстане существует президентско-парламентская форма.

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