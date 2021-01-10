Названы вероятные защитники Трампа в случае разбирательств по импичменту

Конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США.

Действующий президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры Руди Джулиани и Алана Дершовица на роль защитников в случае разбирательств по импичменту, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Столкнувшись с угрозой второго импичмента, президент Дональд Трамп начинает думать о том, кто будет представлять его на судебном процессе в сенате, - сообщил телеканал.

Кроме того, по данным телеканала, Трамп "рассматривает возможность найма скандального адвоката Алана Дершовица для своей группы защиты по импичменту".

Ранее демократы в Конгрессе США разместили в сети черновик документа об импичменте действующему президенту. Так, поводом для отстранения главы государства от власти называется "подстрекательство к мятежу".

7 января конгрессмены-демократы подготовили и распространили предложение резолюции по импичменту действующему лидеру США. Нэнси Пелоси также заявила, что Дональда Трампа необходимо немедленно отстранить от власти. По ее словам, лидер страны совершил "подрывные действия" и может быть отстранен в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США о неспособности президента исполнять свои обязанности.

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