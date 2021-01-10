Началось голосование при представительстве Казахстана в 12 странах

Из-за разницы во времени не все участки еще открылись для голосования.

Член Центризбиркома РК Асылбек Смагулов рассказал о начале голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы, избирательными комиссиями по состоянию на 7.00 времени.

Нур-Султана 10 января 2021 года в 12 регионах 8141 избирательных участка приступили к голосованию, - сказал Смагулов.Также, по его словам, началось голосование на 12 избирательных участках при представительстве РК в 12 иностранных государствах.

Всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе при представительстве страны в иностранных государствах, 66 избирательных участков в 53 странах, - уточнил он.

Между тем на 47 избирательных участках согласно принятым решениям территориально-избирательных комиссий в рамках конституционного закона "О выборах" голосование началось в 6:00 утра.

В соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках в пяти регионах: Актюбинская, Атырауская, ЗКО, Кызылординская и Мангыстауская области голосование начнется с 7:00 по местному времени, то есть в 8:00 по времени Нур-Султана, - заключил Смагулов.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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