Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрировали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 780 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 9 января 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 780 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:город Нур-Султан - 54город Алматы - 116город Шымкент - 29Акмолинская область - 60Актюбинская область - 9Алматинская область - 62Атырауская область - 54Восточно-Казахстанская область - 37Жамбылская область - 19Западно-Казахстанская область - 45Карагандинская область - 40Костанайская область - 64Мангистауская область - 10Павлодарская область - 113Северо-Казахстанская область - 54Туркестанская область - 14

Всего в стране выявлены 162 273 заболевших.

В Казахстане 408 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султан - 43,в городе Алматы - 55,в Акмолинской области - 51,в Актюбинской области - 2,в Алматинской области - 10,в Атырауской области - 47,в ВКО - 50,в ЗКО - 55,в Карагандинской области - 32,в Костанайской области - 2,в Кызылординской области - 7,в Павлодарской области - 16,в СКО - 26,в Туркестанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 148 671 человек от COVID-19.

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