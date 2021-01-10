Мамин проголосовал на парламентских выборах

На избирательном участке премьер-министр РК одним из первых пришел исполнить свой гражданский долг.

Премьер-министр РК Аскар Мамин проголосовал на выборах депутатов Мажилиса Парламента, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

Голосование прошло на избирательном участке №138 в Нур-Султане, который находится в здании концертного зала "Астана", - говорится в сообщении.

На избирательном участке премьер-министр РК одним из первых пришел исполнить свой гражданский долг.

Избирательные участки открылись в 07:00, голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

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