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Исполнил свой гражданский долг. Цой проголосовал на парламентских выборах

Фото: Facebook 10 января 2021, 08:57

Голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

Министр здравоохранения Алексей Цой проголосовал на парламентских выборах, сообщает zakon.kz.

Исполнил свой гражданский долг. Проголосовал за будущее страны, - написал он на своей странице в Facebook.

10 января в 07:00 открылись избирательные участки, голосование продлится до 20:00 часов по местному времени.

В выборах участвуют пять политических партий: Nur Otan, демократическая партия Казахстана "Ак жол", народно-демократическая партия "Ауыл", партия "Адал", Народная партия Казахстана.

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