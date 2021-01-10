В США усилены меры безопасности для прибывающих на инаугурацию Байдена - СМИ

Такое решение было принято после того, как несколько законодателей подверглись нападкам в аэропортах со стороны американцев, настроенных враждебно из-за неудачной осады Капитолия 6 января.

Федеральные власти США в субботу повышают меры безопасности для членов Конгресса, направляющихся в Вашингтон в преддверии инаугурации Джозефа Байдена, которая состоится 20 января, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Такие сведения приводит портал Axios со ссылкой на внутренний документ.

Такое решение было принято после того, как несколько законодателей подверглись нападкам в аэропортах со стороны американцев, настроенных враждебно из-за неудачной осады Капитолия 6 января. Согласно данным Axios, в оповещении, разосланном членам Палаты представителей Конгресса в субботу, говорится, что пристав Палаты представителей и полиция Капитолия "сотрудничают с Управлением столичных аэропортов Вашингтона и Федеральной службой воздушных маршалов, чтобы повысить безопасность членов Конгресса во время их поездок в Вашингтон и обратно".

Как сообщается, сотрудники полиции Капитолия будут дежурить в Вашингтонском международном аэропорту имени Даллеса, Международном аэропорту Балтимора и Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана.

6 января сторонники действующего главы американской администрации Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джозеф Байден. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его отстранения от власти. В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии США.

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