Как проходят выборы в столице 

Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов проголосовал на выборах.

Алтай Кульгинов в 7:30 утра проголосовал на избирательном участке №329 в Казахском национальном университете искусств, сообщает zakon.kz.

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов 10 января. Сделать свой выбор могут граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны достичь 18 лет.

Горожане могут узнать свой участок для голосования в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах:

1) веб-портал акимата astana.gov.kz. (на главной странице баннер "astana.gov.kz/ru/polling/poisk-izbiratelnogo-uchastka "Найти свой избирательный участок");

2) мобильное приложение Smart Astana (в разделе "Городские услуги");

3) телеграм-бот @smartastana_bot (в разделе "Услуги").

Также для тех людей, которые не имеют выхода к Интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.

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