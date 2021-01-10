Пять человек умерли за сутки в Казахстане от КВИ и коронавирусной пневмонии

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 23 138 человек (11 243 КВИ+ и 11 895 КВИ-).

Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 10 января предоставило Министерство здравоохранения, сообщает zakon.kz.

Как сообщается, за сутки в Казахстане скончались 5 человек: 3 от коронавируса и 2 от пневмонии с признаками COVID-19.

На 10 января лечение от КВИ продолжают получать 23 138 человек (11 243 КВИ+ и 11 895 КВИ-), из них в стационарах находится – 5608 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 530.

Как уточняется, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 277 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 53;• на аппарате ИВЛ – 44.

На 8 января зарегистрировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 2 случая с летальным исходом. Выздоровели 164 человека.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: 46 323 заболевших, 524 случаев с летальным исходом, всего выздоровели – 33 904 человека.

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