Жамбылцы активно голосуют на выборах

В связи с эпидемиологической ситуацией в стране, во всех избирательных участках строго соблюдаются санитарные нормы.

Жители Жамбылской области активно голосуют на выборах. Всего в регионе сформировано для голосования 492 избирательных участка, которые оснащены всей необходимой оргтехникой, подключены к телефонной связи и сети Интернет, сообщает zakon.kz.

В работе участковых и территориальных комиссий принимают участие более 3,8 тысяч человек. За процессом голосования наблюдают более 6,5 тысяч наблюдателей от политических партий и общественных объединений.

Избирательные участки начали работу в 7 утра. Уже в первые часы наблюдатели отмечают хорошую активность граждан. Жамбылцы призывают граждан не оставаться в стороне и принимать активное участие в выборах.

Одним из первых, сделавших свой выбор, стал председатель совета ветеранов сельского округа Масанчи Кордайского района Дыдыр Двумаров.

Сегодня особенный день. Я считаю, что от голоса каждого избирателя зависит политический курс всего государства, - считает Д.Двумаров.

С ним солидарен и житель села Бурыл Байзакского района Умат Башатов.

Это важнейшее событие для любого гражданина, когда закладывается основа будущего. Я твердо уверен, что Казахстан и дальше будет идти по пути реформ, ведущим к развитию, - отмечает сельчанин.

Не остались в стороне и жители села Каскабулак, которые также реализовывают свое конституционное право и принимают активное участие в голосовании.

Правом голоса обладает каждый гражданин страны. Голосуя, мы выбираем путь процветания, межнационального согласия и укрепления стабильности - говорит житель села Каскабулак Таласского района Сулхадин Мустафаев.

Отметим, что Жамбылской областной избирательной комиссией были зарегистрированы 523 кандидата на 206 мандатов от филиалов 5 партий ("Nur Otan" – 390 кандидатов, "Ауыл" – 44 кандидата, "Ак жол" – 44 кандидата, "Адал" – 31 кандидат, "Народная партия Казахстана" – 14 кандидатов).

Как сообщили в областной избирательной комиссии, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, во всех избирательных участках строго соблюдаются санитарные нормы.

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