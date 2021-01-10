Недопуск наблюдателей на избирательные участки прокомментировали в Алматы

Споры, которые возникли на избирательных участках, разрешены.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова разъяснила, почему на некоторых избирательных участках не пустили наблюдателей, передает zakon.kz.

Оказалось, что некоторых наблюдателей с утра не пускали на избирательные участки из-за отсутствия в списке клиники, где были сданы ПЦР-тесты.

Споры, которые возникли на избирательных участках, разрешены. Данные наблюдатели допущены. Я думаю, что данная ситуация связана с брифингом горздрава, который ранее состоялся. Но в целом в организации выборного процесса у нас таких требований к лабораториям нет. Поскольку это не в наших компетенциях. Поэтому мы, руководствуясь постановлением главного санврача, требуем только ПЦР-тест. Поэтому все наблюдатели, независимо от того, где они сдавали тесты, будут допущены на избирательные участки, – заверила Асанова.

10 января в 6.00 по всему городу открылись избирательные участки и в 7.00 начали свою работу. Всего в Алматы 581 избирательный участок. На данный час зарегистрировались свыше 4 тыс. наблюдателей.

Председатель Территориальной избирательной комиссии Алматы напомнила, что для того чтобы воспользоваться правом голосования на дому, гражданам необходимо подать заявку до 12.00 в свой избирательный участок. После 12.00 участковая избирательная комиссия выедет по адресам избирателей, подавших заявку.

В целом при открытии избирательных участков было много обращений. Но все эти вопросы сейчас отрегулированы, все проблемы на этот час решены. В основном вопросы были связаны с документацией наблюдателей. Наблюдатели допущены на свои участки и продолжают свою работу, – сообщила Асанова.

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