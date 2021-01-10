Как алматинцы голосуют на выборах - LIVE с избирательного участка

Голосование идет с 7 утра.

В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов. Корреспондент zakon.kz проехал по Алматы и узнал, как все проходит в самом крупном мегаполисе Казахстана.

Голосование началось в 7 утра. По данным ЦИК, на 10 утра в Алматы проголосовало 9,7% избирателей, в числе которых свой голос на избирательном участке во Дворце школьников отдал аким Алматы Бакытжан Сагинтаев. В целом в городе обстановка спокойная, алматинцы и гости города спешат по своим делам и заходят на избирательные участки, чтобы отдать свой голос.

На входе в каждый избирательный участок алматинцев встречают люди, измеряющие температуру.

Если чье-то состояние здоровья вызывает подозрения, его направят в изолятор. Такие меры принимаются для недопущения распространения коронавируса. Есть специально оборудованные медицинские кабинеты.

После проверки на входе избиратель проходит в зал для голосования. Здесь его проверяют на наличие в списках избирателей. Для удобства избирательные участки находятся рядом с жилыми домами. Все члены избирательной комиссии в масках и защитных щитах.

Проголосовать не на своем избирательном участке можно, но для этого нужно было заранее брать открепительное удостоверение по месту прописки. Ваш покорный слуга как раз застал момент, когда двое мужчин не смогли проголосовать в Алматы, из-за того, что прописаны в другом городе и вовремя не взяли открепительное удостоверение.

Двое мужчин приехали из Тараза, но у них нет открепительного талона с того региона, поэтому, к сожалению, мы не можем их включить в списки избирателей согласно конституционному закону о выборах в Республике Казахстан, - сказала председатель избирательного участка №114 Алмалинского района Алматы, расположенного в библитотеке имени Чехова, Куралай Ошанова

Кабинки для голосования, как сообщалось ранее, действительно открытые, выглядят вот таким образом.

Это сделано, по данным санврачей и ЦИК, также для недопущения распространения коронавируса.

Алматинцам нужно заполнить 2 бюллетеня - голубого цвета, чтобы проголосовать на выборах депутатов Мажилиса, и розового цвета для голосования по выборам депутатов маслихата Алматы.

По окончании голосования неиспользованные бюллетени мы будем погашать. Есть наблюдатели, в присутствии которых мы будем считать количество неиспользованных бюллетеней. они будут полностью погашены и прописаны в протокол, все согласно закону о выборах, - пояснила Куралай Ошанова.

Проголосовавших алматинцев после выхода из избирательного участка могут встретить специалисты, проводящие независимый анонимный опрос - экзит-полл.

Альберт Ахметов

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