Крушение самолета в Индонезии. Обнаружены фрагменты тел и обломки воздушного судна

В район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые должны в воскресенье приступить к обследованию предполагаемого места падения.

Спасатели обнаружили фрагменты тел пассажиров, находившихся на борту индонезийского Boeing 737-524, потерпевшего крушения в акватории Яванского моря. Об этом сообщил журналистам представитель столичного управления правоохранительных органов Умар Шахаб, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

"Предположительно, останки тел были доставлены на берег и уже отправлены в морг, где их сравнят с ДНК, взятыми ранее у родственников", - цитирует полицейского портал Detik.

Кроме того, по его словам, "были обнаружены некоторые обломки, которые могут принадлежать лайнеру".

Отмечается, что в район крушения самолета ВМС республики направляет 10 кораблей, а также около 40 водолазов, которые должны в воскресенье приступить к обследованию предполагаемого места падения.

В свою очередь представитель ВМС республики Фахрул сообщил, что индонезийские спасатели обнаружили обломки самолета авиакомпании Sriwijaya Air.

"Нам удалось обнаружить обломки фюзеляжа, раскрашенного в цвет авиаперевозчика, электропроводку, шасси", - приводит его слова портал Kompas.

Он уточнил, что "части лайнера были найдены между островами Лаки и Ланканг", которые входят в архипелаг Серибу.

"В ближайшее время все это будет доставлено на берег", - добавил представитель ВМС.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты.

По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека - пассажиров и членов экипажа. По предварительным данным, как сообщали СМИ, найдены обломки лайнера и части тел.

Boeing 737-524 местной авиакомпании Sriwijaya Air 9 января выполнял рейс из Джакарты в Пантианак (административный центр провинции Западный Калимантан), на его борту находились 50 пассажиров и 12 членов экипажа. Примерно через четыре минуты после вылета из столичного аэропорта самолет упал в море. Заместитель руководителя национального поисково-спасательного агентства Сурио Аджи сообщил, что наземные службы не получали никаких аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности. Более того, по его словам, спутниковые системы соседней Австралии также не зафиксировали никаких сигналов.

По данным авиационного портала FlightRadar, на протяжении первых минут после взлета лайнер набирал высоту, однако затем, после отметки в 3,3 тыс. м, резко снизился на 3 тыс. м меньше чем за минуту.

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