Есть ли нарушения на выборах в Алматы

Стали известны некоторые подробности.

В Алматы выборы депутатов Мажилиса и маслихатов проходят без грубых нарушений. Такие данные озвучила председатель Алматинской территориальной избирательной комиссии Жанна Асанова, передает zakon.kz.

До 12 часов дня местного времени алматинцы могут обратиться с письменным заявлением для голосования на дому. Этим правом могут воспользоваться люди, которые не могут лично прибыть на избирательный участок.

Много звонков поступает от родственников почему нельзя принять заявления по телефону. В законе регламентирован данный процесс. Ранее выезжали по телефонному звонку, и это было нарушением. По телефону принимать заявки по голосованию на дому не представляется возможным, - сказала председатель ТИК Алматы Жанна Асанова.

Она считает, что грубых нарушениях законодательства на этих выборах нет.

На картинке в соцсетях - внешняя сторона, кажется, что что то происходит. Но когда начинается разбор ситуации, то у кого-то нет ПЦР-тестов из наблюдателей, у кого-то нет удостоверения личности. иногда направления от организаций не имеют печатей, хотя все документы наблюдателя должны быть заверены печатью. Да, есть поведенческие неправильные действия с обеих сторон, но я призываю всех участников избирательного процесса сохранять спокойствие и соблюдать правила, законы, - сказала Жанна Асанова.

На начало голосования в Алматы более 4 тыс наблюдателей присутствовали на избирательных участках. Тем не менее, в соцсетях поступают сообщения о том, что не все наблюдатели получили возможность присутствовать на избирательных участках из-за того, что им просто не хватило места.

Алматы - очень активный город, общественность. Кому не хватало места, им предлагали стоять, если мест нет, но ограничений и не пускать наблюдателей. Если нет места, такого нет в законе. Даны рекомендации запускать всех. Максимально будем выходить из ситуации. Соцдистанция должна быть, чтобы не было нареканий и замечаний. Людей очень много в этом году, желающих участвовать, - сказала Жанна Асанова.

Альберт Ахметов

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