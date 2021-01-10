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Токаев выступит с обращением 15 января

Фото: zakon.kz 10 января 2021, 11:40

Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам реформ будет очень серьезный разговор - Президент.

После голосования на выборах депутатов Президент РК выступил с речью, передает zakon.kz.

Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса в том числе. Затем состоится заседание НСОД, где по вопросам реформ будет очень серьезный разговор, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней. Глава государства проголосовал на избирательном участке №58 во Дворце школьников.

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