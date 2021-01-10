Как нормализовать сон после коронавируса

По словам экспертов, риск того, что после заболевания сон не вернется к привычному, существует.

Число жалоб на бессонницу во время пандемии увеличилось, а количество обращений пациентов с нарушениями сна возросло на 42-46%. Об этом рассказали эксперты, опрошенные РБК, передает zakon.kz.

В последнее время мы наблюдаем увеличение числа людей, обращающихся с нарушениями сна. С нашей точки зрения, это отражает возросшую психическую нестабильность в обществе. Поскольку коронавирус отличается от других заболеваний масштабом и угрозой для здоровья, вызывает так называемый психологический дистресс. Ощущение внутреннего неблагополучия. Это приводит к увеличению внутреннего напряжения, возрастанию частоты нарушений сна, - сообщил заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов

Он подчеркнул, что особенно ярко это проявляется "в дебюте" заболевания, когда начинается сильная иммунная реакция. В это время от пациентов поступают жалобы на потерю сна или ухудшение его качества.

В свою очередь руководитель сомнологической службы "Унисон", невролог-сомнолог Елена Царева добавила, что расстройства сна вызывает состояние тревожности из-за пандемии.

По ее словам, за время эпидемии на 42-46% увеличилось число обращений пациентов с нарушениями сна. Преобладающими жалобами стали бессонница и нарушения дыхания во сне.

Если раньше мы встречались и с легкими, и со средними нарушениями дыхания во сне, то сейчас стало больше тяжелых, - резюмировала она.

Вместе с тем руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин считает, что на качество сна могут влиять препараты, которые используют для лечения коронавирусной инфекции.

Невозможность ощущать запахи - проявление поражения одной из структур головного мозга. Центр сна и центр бодрствования расположены достаточно глубоко, поэтому вероятность поражения их вирусом ниже. Но при определенных осложнениях, порой связанных не только с вирусом, но и с самим лечением, сон может ухудшаться, так как некоторые препараты влияют на качество сна. (...) При проблемах с дыханием, поражениях легких, гипоксии в ночное время не надо использовать препараты, которые просто улучшают сон. Здесь еще нужно заботиться о функции легких, и тогда сон сам восстановится, - выразил уверенность специалист.

Также, по словам сомнологов, есть опасность, что после перенесенного заболевания COVID-19 нарушения сна сохранятся.

Риск того, что после заболевания коронавирусом сон не вернется к привычному, существует. Если оно послужит толчком к декомпенсации психического заболевания, которое есть у человека, - депрессии, тревожного расстройства. Или если человек обладает особым психологическим складом, например, повышенным вниманием к своему сну, - он начнет слишком много беспокоиться о нем, и этот механизм может вызывать нарушения сна, - рассказал Полуэктов.

В этих случаях эксперт рекомендует обращаться к неврологу. Он сможет выписать успокаивающие, чтобы человек не зацикливался на проблеме своего сна.

Обычно нарушения сна, после того как минует острая фаза заболевания, уходят, сон нормализуется. Скорее всего, наиболее правильной тактикой будет успокаивать себя, говорить себе, что нарушения сна преходящи, - уточнил он.

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