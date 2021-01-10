Правительство должно уйти в отставку - Токаев

По нашему законодательству правительство должно уйти в отставку.

Во время выступления после голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента Президент РК сообщил, что правительство должно уйти в отставку, передает zakon.kz.

Что касается самих выборов, то они, как я надеюсь, будут справедливыми, во всяком случае со стороны властей было сделано все, чтобы обеспечить справедливость проведения данных выборов. Всем кандидатам были предоставлены равные возможности, поэтому итоги выборов будем подводить после их завершения. Что касается правительства, то оно по нашему законодательству должно уйти в отставку. Я в скором времени после завершения выборов пойду в парламент, чтобы консультироваться с руководителями фракций, перед новым составом депутатов по кандидатурам как премьер-министра, так и членов правительства. Я думаю, что вы оперативно будете проинформированы, - сказал он.

Ранее Касым-Жомарт Токаев сообщил, что 15 января он выступит в Парламенте с обращением к новому составу Мажилиса.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!