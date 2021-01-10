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Репрессивных мер в отношении протестных настроений не будет - Токаев

Фото: zakon.kz 10 января 2021, 12:01

Наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством - глава государства.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев после голосования на избирательном участке высказался по поводу существующих протестных настроений, передает zakon.kz.

Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира, как выяснилось. Поэтому, что касается полиции она будет действовать в строгом соответствии с законом, никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь ещё раз, наши правоохранительные органы работают в точном соответствии с нашим законодательством, - сказал Токаев.

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