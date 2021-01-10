Международный наблюдатель высказался о выборах в Алматы

Он уже 5 раз наблюдал за выборами в Казахстане.

Депутат государственного собрания (парламента) Венгрии, президент союза кипчаков Шандор Ковач является наблюдателем за выборами в Казахстане в 6-й раз. На брифинге он высказался о том, как проходят выборы в Мажилис и маслихаты в 2021 году, передает zakon.kz.

В прошлые разы я всегда отмечал, что выборы проходили на высоком уровне, что было замечено и на этот раз. Эти выборы особенные, организовываются в тяжелый период пандемии. заметили. что было все логично продумано, вход-выход с избирательных участков. Также предусмотрены все антиковидные меры, решены противоэпидемические вопросы, - сказал Шандор Ковач.

Он и еще 3 международных наблюдателя сообщили, что нарушения ими не были замечены, избирательные участки подошли серьезно к организации выборов, все было предоставлено, как должно быть. Также международные наблюдатели не заметили нарушений в ходе подготовки к выборам.

В мире наблюдается тенденция, много информации об ущемлении прав человека. Но здесь в Казахстане я этого не замечал, не видел, - сказал Ковач.

Альберт Ахметов

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