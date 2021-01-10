Около 30% избирателей проголосовали на выборах в Мажилис

Наименьшая активность по голосованию отмечается в Алматы - 15,7%.

На брифинге в Центризбиркоме РК член ЦИК Анастасия Щегорцова рассказала о текущей ситуации с голосованием на выборах депутатов Мажилиса и маслихатов, передает корреспондент zakon.kz.

Согласно данным, поступившим в ЦИК из избирательных комиссий регионов, сегодня по состоянию на 12.00 дня избирательные бюллетени получили 28,8 % избирателей, включенных в списки… Дальнейшая информация о явке избирателей будет представлена в 14.00 по времени столицы, — сообщила Щегорцова.

В частности, по Акмолинской области — 26,6 %, по Актюбинской области — 25,6 %, по Алматинской области — 28,5 %, по Атырауской области — 29,8 %, по Западно-Казахстанской области — 32,2 %, по Жамбылской области — 32,1 %, по Карагандинской области 33,5 %, по Костанайской области — 30,1 %, по Кызылординской области — 28,9 %, по Мангистауской области — 23,7 %, по Павлодарской области — 33,1 %, по Северо-Казахстанской области — 34,2 %, по Туркестанской области — 33,1 %, по Восточно-Казахстанской области — 29,9 %, по городу Алматы — 15,7 %, по городу Шымкент — 34,1 %, по городу Нур-Султан — 24,2 %.

Как сообщал ранее член Центризбиркома РК Асылбек Смагулов, всего в республике 10 060 избирательных участков, в том числе при представительстве страны в иностранных государствах, 66 избирательных участков в 53 странах.

Между тем на 47 избирательных участках согласно принятым решениям территориально-избирательных комиссий в рамках конституционного закона "О выборах" голосование началось в 6.00 утра.

В частности, в соответствии с границами часовых поясов на избирательных участках в пяти регионах: Актюбинская, Атырауская, ЗКО, Кызылординская и Мангыстауская области голосование начнется с 7.00 по местному времени, то есть в 8.00 по времени Нур-Султана.

Айша Тулеубекова,Нур-Султан

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