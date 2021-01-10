Нигматулин проголосовал на парламентских выборах

В Казахстане 10 января избирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин проголосовал в воскресенье на выборах депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, сообщает zakon.kz.

Нурлан Нигматулин пришел на избирательный участок №111, который расположен в Национальной библиотеке в Нур-Султане.

Проголосовав, Спикер Мажилиса отметил, что отдал свой голос за продолжение стратегического курса, который обеспечил стране благополучие и стабильность.

Проголосовал за будущее, за дальнейшее улучшение жизни всех казахстанцев. Уверен, что наш народ и сегодня продемонстрирует свою сплоченность и солидарность, как это было всегда, - сказал Нурлан Нигматулин.

В Казахстане 10 января избирают депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов. В Мажилис 98 депутатов избираются по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам, 9 депутатов – Ассамблеей народа Казахстана. В этом году впервые по партийным спискам проходят и выборы в маслихаты. Всего в избирательном списке 5 партий: Народная партия Казахстана, партия "Nur Otan", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Демократическая Партия Казахстана "Ак жол", политическая партия "ADAL".

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