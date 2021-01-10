Жители Нур-Султана активно голосуют на выборах

Избирательные участки начали работу в 7 утра.

В Нур-Султане жители столицы активно голосуют на выборах. Всего в столице для голосования сформировано 283 избирательных участка, которые оснащены всей необходимой оргтехникой, на избирательных участках соблюдаются санитарные нормы, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

Избирательные участки начали работу в 7 утра. Уже в первые часы наблюдатели отмечают хорошую активность граждан. Первым избирателям были вручены символические подарки. За процессом голосования в столице наблюдают более 1.5 тысяч наблюдателей от политических партий, общественных объединений и т.д.

Мне 79 лет. Вот с 18 лет, считайте, сколько хожу. Постоянно, я посещаю все выборы и считаю, что это долг каждого – отдать свой голос за ту партию или кандидата, которого ты поддерживаешь, - сказал Имантай Махметулы.

Настроение волнительное, конечно, потому что в первый раз голосую. И это моя гражданская позиция прийти на выборы и отдать свой голос, - подчеркнула Улжан Мырзагельдиева.

Напомним, избирательные участки работают до 20 часов 10 января. Сделать свой выбор могут граждане Казахстана, обладающие активным избирательным правом, то есть в день выборов они должны достичь 18 лет.

Горожане могут узнать свой участок для голосования в онлайн-режиме, указав ИИН, фамилию, имя, отчество и дату рождения либо адрес объекта, где зарегистрирован избиратель (улица, дом), на следующих сервисах:1) веб-портал акимата astana.gov.kz. (на главной странице баннер "astana.gov.kz/ru/polling/poisk-izbiratelnogo-uchastka "Найти свой избирательный участок"):

2) мобильное приложение Smart Astana (в разделе "Городские услуги");3) телеграм-бот @smartastana_bot (в разделе "Услуги").

Также для тех людей, которые не имеют выхода к Интернету, действует единый контакт-центр 109 iKomek. Позвонив по данному телефонному номеру, граждане могут найти свой участок.

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