Гульшара Абдыкаликова проголосовала на выборах

Всего в области создано 9 территориальных избирательных комиссий, 376 избирательных участков. Число избирателей на сегодняшний день превышает 492 тысячи.

Аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова проголосовала на очередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов РК. Глава региона посетила избирательный участок №263, расположенный в школе №101, где сделала свой выбор, сообщает zakon.kz.

В соответствии с Указом Президента РК от 21 октября 2020 года, 10 января текущего года проходят очередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

По итогам жеребьевки Центральной избирательной комиссии в избирательных бюллетенях партии расположены в следующем порядке: Народная партия Казахстана (НПК), "Nur Otan", "Ауыл", "Ак жол", "Адал".

Всего в области создано 9 территориальных избирательных комиссий, 376 избирательных участков. Число избирателей на сегодняшний день превышает 492 тысячи.

В местах голосования ведется контроль за соблюдением всех санитарных требований. Ранее было принято постановление Главного государственного санитарного врача РК №69. В целях обеспечения в ходе избирательного процесса эпидемиологической безопасности постановлением предусмотрен ряд требований. В частности, перед входом в здание при помощи бесконтактного термометра будет проводиться измерение температуры тела, требуется соблюдение масочного режима и социальной дистанции, наличие антисептиков, разметки для соблюдения дистанции, указателей по маршруту движения и т.д.

Для беспрепятственного голосования созданы условия для граждан с ограниченными возможностями, предусмотрены специальные автомобили для их перевозки.

Для больных, находящихся в тяжелом состоянии, организованы мероприятия по голосованию из дома с транспортировкой ящиков.

Отмечается, что для определения своего избирательного участка, в регионе работают Call-центры ("400-100", 109), сервис "Өзіңді сайлаушылар тізімінен тексер" и портал "Sailau2021.gov.kz".

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