Онлайн-видеотрансляция с избирательных участков незаконна

На телефон "горячей линии" ОФ "Дорогу молодым" поступило 48 обращений.

Инициатор Хартии "О беспристрастных и честных выборах", общественный деятель Айгуль Соловьева и президент общественного фонда "Дорогу молодым" Рафаэль Гасанов на брифинге в общегородском пресс-центре рассказали о процессе голосования, сообщает zakon.kz.

Рассказывая о проведении выборов, А. Соловьева отметила, что она, как инициатор Хартии, особое внимание обращает на соблюдение международных норм.

Первое, о чем хочется сказать, регистрация кандидатов была инклюзивной. Пока, согласно той информации, которой я обладаю, работа на избирательных участках организована эффективно. Общественное обсуждение идет, поскольку мы проводим мониторинги социальных сетей. Единственное, что мы увидели, – с некоторых участков ведется прямая видеотрансляция, что в принципе противоречит постановлению ЦИК. Мы его зафиксировали. Проведение стрима на избирательном участке в соответствии с законодательством является давлением на выборный процесс. О процедурных нарушениях рано говорить. Пока мы их не наблюдали, - сказала она.

Рафаэль Гасанов также отметил, что считает незаконным то, что наблюдателей без разрешения снимают на видео и транслируют в прямом эфире третьи лица.

Без разрешения снимать в прямом эфире непозволительно. Я обращаюсь к авторам прямых эфиров, чтобы они прекратили ведение прямой трансляции без разрешения наших наблюдателей. Фиксировать можно, если есть какие-то нарушения. У нас есть телефон "горячей линии", можно туда обратиться, мы зафиксируем и отразим в своем отчете, - отметил он.

Р. Гасанов также сообщил, что мобильная группа общественного фонда "Дорогу молодым" уже объехала все избирательные участки города. Предварительно - информация с избирательных участков поступает о том, что не соблюдается социальная дистанция наблюдателями.

В связи с этим хотел бы призвать наблюдателей неправительственных организаций усилить самим ответственность и соблюдать социальную дистанцию. Все-таки карантинные меры мы должны соблюсти, – отметил Р. Гасанов.

В целом на этот час на телефон "горячей линии" общественного фонда "Дорогу молодым" направлено 48 обращений.

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